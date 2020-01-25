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CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk, kurtarma çalışmalarında gözyaşlarına boğuldu

ELAZIĞ depreminin ardından arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Deprem bölgesinde yayın yapan CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kurtarma çalışmalarını canlı yayında aktaran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, çalışmaları izlediği sırada gözyaşlarını tutamadı.

AFAD ekipleri, çevredeki herkese sessiz olma çağrısında bulundu. "Adım dahi atmayın, sismik dinleme yapılacak" diyen ekipler dinleme çalışmalarında bir sonuca ulaşamadı.

Çalışmalar ise enkazın farklı kısımlarında devam ediyor.

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