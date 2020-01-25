Elazığ'a deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar ile Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

Erdoğan, depremde hayatını kaybeden anne ve oğlun Mevlana Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.

"Bu millet sabırla aşmasını bildi"

Depremde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık ama bu millet, bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı." dedi.