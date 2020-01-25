Elazığ'da enkazın altından 112'yi aradı! 'Nefes alamıyorum...'

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

'NEFES ALAMIYORUM'

Sağlık Bakanlığı 112 Acil Servis Çağrı merkezine düşen çağrıda enkaz altındaki depremzede yardım istedi. Nefes alamadığını söyleyen depremzede çağrısı kayıtlara böyle yansıdı.

İhlas Haber Ajansı Muhabirinin ulaştığı arama kaydında depremzede, enkaz altından çıkarılan Cengiz Çetin'in eşi olduğunu, kurtarılan kişiye çok yakın olduğunu söylüyor. Çağrı merkezi yetkilisi telefonu kapatmamasını istediği depremzedeyi konferans görüşmeye alarak yerinin tespit edilmesi için yönlendiriyor.

Depremzede bu esnada üzerinde toprak olduğunu ve güçlükle nefes aldığını belirtiyor.