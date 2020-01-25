YEREL

Gençlik ve Spor Bakanlığı Elazığ'daki deprem için seferber oldu

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası sokakta kalan vatandaşların yiyecek ve barınma ihtiyacı devletin ilgili birimleri tarafından karşılanıyor.

Elazığ'da dün akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından devletin tüm birimleri seferber oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Elazığ ve Malatya il müdürlüklerine bağlı spor salonları, gençlik merkezleri ve yurtları vatandaşların hizmetine açıldı.

Evlerinin yıkılmasıyla sokak ortasında kalanlar geceyi spor salonları ve yurtlarda geçirdi. Battaniye dağıtılan vatandaşlara sıcak çay ve çorba ikramında bulunuldu. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Yusuf İslam'dan Elazığ depremi dolayısıyla destek mesajı
AFAD'dan yardım açıklaması Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçeve dışında
Elazığ depreminde ölenlerin isimleri! Enkazdan çıkarılanların adları da var
Depremle sarsılan Elazığ ve Malatya için 3 aylık mücbir sebep hali ilan edildi
Elazığ'a deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Erdoğan Elazığ'da katıldığı cenaze namazında gözyaşlarını tutamadı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Elazığ'da enkaz altından mucize kurtuluş
Üç bakan Elazığ'da depreme açıklama yapacakları an yakalandılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da gözyaşlarına hakim olamadı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da incelemelerde bulundu
Elazığ'a deprem bölgesine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Malatya'da depremde ölen 2 kişi de toprağa verildi
Emine Kuştepe Azize ile yaptığı o konuşmasını anlattı
Hastane randevusu alma MHRS ekranı nasıl kayıt olunur?