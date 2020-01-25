Gençlik ve Spor Bakanlığı Elazığ'daki deprem için seferber oldu

Elazığ'da dün akşam meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından devletin tüm birimleri seferber oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Elazığ ve Malatya il müdürlüklerine bağlı spor salonları, gençlik merkezleri ve yurtları vatandaşların hizmetine açıldı.

Evlerinin yıkılmasıyla sokak ortasında kalanlar geceyi spor salonları ve yurtlarda geçirdi. Battaniye dağıtılan vatandaşlara sıcak çay ve çorba ikramında bulunuldu.