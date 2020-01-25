POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inceleme yaparken bir deprem daha oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde inceleme yaptığı esnada 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından depremzedelerin çadırlarını gezen Erdoğan, en kısa sürede depremzedelerin daha sağlam konutlara kavuşturulacağının müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki incelemelerin ardından Malatya'nın Doğanyol ilçesine geldi. Burada Tanrıverdi Öğretmenevi'nde bulunduğu esnada Elazığ merkezli 5.1 büyüklüğünde artçı bir sarsıntı meydana geldi. Artçı sarsıntının ardından Erdoğan, depremzedelerin kaldığı çadırları ziyaret etti. Erdoğan yaptığı konuşmada, depremde ölenlere rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu. Erdoğan, "Elazığ'daki deprem bölgesini dolaştık. Şimdi de Doğanyol'da sizlerle beraberiz. 4 kaybımız var. Toplamda baktığımız zaman bini aşkın yaralımız var. Elazığ'daki yaralılarımızı hastanede ziyaret ettik. Buradaki yaralılarımıza da Allah'tan şifa diliyoruz. Biz kaza ve kadere iman etmiş insanlarız. Her şeyden önce Müslümanız. Kaza da, kader de imanımızın gereğidir. O inançla yaşamımızı farklı kılan adımları atıyoruz. Az önce 5.1 kudretinde artçı depremi yaşadık. Demek ki bu artçılar devam ediyor" dedi.

İlçedeki hasar gören yerlerin süratle zemin etüdünün yapılacağını belirten Erdoğan, "Zemin etütlerinin yapılması suretiyle buralardaki, vatandaşları çadırlardan kurtarıp, çelik konsülsiyonla inşallah kalıcı konutlarına alacağız. Bütün proje çalışmaları çevre ve şehircilik bakanlığımız yapacak. Kısa sürede bitirerek sahiplerine teslim edeceğiz. Gösterdiğiniz bu dayanışmayı tebrik ediyor, kutluyorum. Bu zaten sizin inanıyorum ki, imanımızın da gereğidir. Sabırla bu süreci atlatıyorsun. Rabbim beterinden korusun inşallah" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremzedelerin çadırlarındaki incelemeleri sürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
RTÜK depreme ilişkin provokatif yayınlar için inceleme başlattı
Gaziantep'te depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde inceleme yaparken depreme yakalandı!
Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi
AFAD, 4 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi
Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı! Elazığ ve Malatyalı esnafa kredi ödemesi desteği
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Elazığ depreminin yeraltındaki sesi ortaya çıktı! Böyle kaydedildi
Enkazdan çıkarılan Aydın çifti o anları anlatı! Eşim enkaz altında yatsı namazını kıldı
Afet duaları hangisi deprem anında okunacak dua var mı?
Elazığ'da enkazın altından 112'yi aradı! 'Nefes alamıyorum...'
Gençlik ve Spor Bakanlığı Elazığ'daki deprem için seferber oldu
Deprem duası var mı deprem anında okunacak dua neler?
Elazığ'da enkaz altından mucize kurtuluş
Fevzi Bingöl deprem açıklaması yaptı son deprem bilgisini verdi