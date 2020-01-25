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Elazığ'da 23 saatin sonunda mucize kurtuluş! Anne kucağında çocuğuyla kurtarıldı

Elazığ'da Jandarma Arama Kurtarma ekipleri depremin 23'üncü saatinde bir anneyi kucağında bebeğiyle kurtardı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ekipler 23 saatin sonunda bir kadın ve çocuğuna ulaştı. Uzun uğraşlar sonucu anne kucağında çocuğuyla enkaz altından çıkarıldı. 24. saat sonra ise bir mucize haberi daha geldi. Elazığ'da Jandarma arama kurtarma ekipleri, enkaz altından 2.5 yaşında bir çocuk kurtardı.

Uzun uğraşlar sonucu anne kucağında çocuğuyla enkaz altından çıkarıldı. Mucize kurtuluş kameralara böyle yansıdı.

BİR MUCİZE DAHA

Elazığ'da Jandarma arama ekipleri, enkaz altından 2.5 yaşındaki bir çocuğu kurtardı

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