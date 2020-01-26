Erdoğan'dan deprem açıklaması! Yaraları sarmaya başladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine Elazığ'da meydana gelen depremdeki son durumla ilgili paylaşımlar yaparak başladı.

Erdoğan şunları söyledi; "Elazığ depreminde şu ana kadar 31 vatandaşımız hayatını kaybetti 1607 vatandaşımız yaralandı 45 vatandaşımız kurtarıldı. Devletimiz deprem anından itibaren vatandaşlarımızın yanına koşmuştur. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır."