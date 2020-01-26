Ersun Yanal: “Hep birlikte yolumuza devam edeceğiz”

Süper Lig’in 19. haftasında konuk ettiği Başakşehir’i Kruse ve Vedat’ın ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etmeyi başaran ve puanını 37 yaparak maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselen Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan tecrübeli hoca, Elazığ depremine değinerek, “Maç öncesinde acı bir durum yaşadık. Yüzde 80’i deprem bölgesi olan ülkemizde, maalesef Elazığ ve bölgesinde yaşanan bu durum bizi derinden üzdü. Futbolun önceliğimiz olmadığı bu haftada, bu üzüntüyle buradaydık. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Umarım gerekli önlemler alınır ve can ve malımızın korunması için yeni çalışmalar olur. Biz Fenerbahçe olarak bu konuda gerekeni yaparak gerekirse Elazığ’a gidip burada vatandaşlarımızla bir araya da gelebiliriz. Bu benim düşüncem. Bugüne gelince, 52-55 arasında ceza sahası içinde topla buluşmamız var. Yüzde 60’ya yakın topla oynama var. Takımımızın şampiyonluğu hak edecek oyun temposuyla rakibine karşı koydu. Rakibi oynatmayacak kadar fazla sayıda top kazanım oldu. Oyuncularımı, oyun disiplini ve iştahlarından dolayı onları tekrar tebrik ediyorum. En büyük hak onların. Böyle mücadele ettikleri sürece en büyük aday biziz, Önümüzde daha çok yol var. Rakibimiz çok önemli bir ekip. Bizden sonra yaklaşık 1 devre mağlup olmadılar ve tekrar bize yenildiler. Bariz üstünlükle kazandığımız için tekrar oyuncularıma teşekkür ediyorum. Birçok zorlukları hep birlikte bir bütün olarak, beraber bir güç birlikteliğiyle yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir engel bize müdahale edemeyecek” diye konuştu.