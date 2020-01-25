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'Azize'nin kurtarılma anının görüntüleri ortaya çıktı! 17 saat sonra hayata böyle tutundu

UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe ile enkaz altında telefonla iletişim kuran ve 17 saat sonra kurtarılan Azize Çelik'e ulaşılan anların çarpıcı görüntüleri ortaya çıktı.

Elazığ'da enkaz altında kalan ve dün geceden itibaren belirli periyotlarla UMKE Gönüllüsü sağlık personeli Emine Kuştepe ile iletişim kuran Azize Çelik'in 17 saat sonunda kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde kurtarma ekibindeki itfaiyenin Azize Çelik'e seslendiği ve Çelik'in de eliyle yerini işaret ettiği anlar ortaya çıktı.

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