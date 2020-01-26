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Kars'ın Kağızman ilçesinde altı iş yeri küle döndü

KARS'ın Kağızman ilçesinde otobüs garajında çıkan yangında 6 iş yeri yandı.

Olay, gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Kağızman merkez garajında bir iş yerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle diğer iş yerlerine sıçradı.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Kağızman Belediyesine öfelr itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Bölgeye Çevik Kuvvet Müdürlüğüne ait TOMA da geldi. TOMA’nın yardımıyla yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 6 iş yerinin tamamen yandığı öğrenildi.

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