Enkaz altından çok sayıda kişi daha çıkartıldı

6,8'lik depremin en çok yıkıma neden olduğu bölgelerden biri olan Elazığ Sürsürü mahallesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler yeni sedye istedi. 4 kişi enkazdan çıkarıldı. Ancak sağ olup olmadıklarına dair henüz bilgi verilmedi. Resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Mustafa Paşa mahallesinde 1 kişiye ulaşıldı

Mustafa Paşa mahallesinde ise bir kişiye ulaşıldı, durumu henüz belirsiz.