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Enkaz altından çok sayıda kişi daha çıkartıldı

Geçtiğimiz Cuma günü şiddetli bir deprem meydana gelen Elazığ'dan son dakika bir haber geldi. Arama kurtarma ekipleri 4 kişiyi daha enkazdan çıkardı.

6,8'lik depremin en çok yıkıma neden olduğu bölgelerden biri olan Elazığ Sürsürü mahallesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler yeni sedye istedi. 4 kişi enkazdan çıkarıldı. Ancak sağ olup olmadıklarına dair henüz bilgi verilmedi. Resmi açıklama yapılması bekleniyor. 

Mustafa Paşa mahallesinde 1 kişiye ulaşıldı

Mustafa Paşa mahallesinde ise bir kişiye ulaşıldı, durumu henüz belirsiz.

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