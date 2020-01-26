Enkaz altından çok sayıda kişi daha çıkartıldı
Geçtiğimiz Cuma günü şiddetli bir deprem meydana gelen Elazığ'dan son dakika bir haber geldi. Arama kurtarma ekipleri 4 kişiyi daha enkazdan çıkardı.
6,8'lik depremin en çok yıkıma neden olduğu bölgelerden biri olan Elazığ Sürsürü mahallesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ekipler yeni sedye istedi. 4 kişi enkazdan çıkarıldı. Ancak sağ olup olmadıklarına dair henüz bilgi verilmedi. Resmi açıklama yapılması bekleniyor.
Mustafa Paşa mahallesinde 1 kişiye ulaşıldı
Mustafa Paşa mahallesinde ise bir kişiye ulaşıldı, durumu henüz belirsiz.