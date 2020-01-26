Süleyman Soylu canlı yayında depremzedelere müjde verdi

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Arama kurtarma çalışmalarının büyük bir bölümü sona erdi. 45 vatandaşımızı kurtardık. Depremde 35 can kaybı ve 1607 yaralı var. Artçı depremler devam ediyor. Sürsürü mahallesinde 6 vatandaşımız enkaz altında. İnşallah onlar için de güzel haberler alırız.

Bu ilçeler taranacak

Elazığ'ın içerisinde, Pötürge, Sivrice, Doğanyol ve Maden'de hasarlı, az hasarlı bütün binalar, Bakanlığımız tarafından taranacaktır.

Depremzedelere para yardımı

AFAD'ın yönlendirmesi olmadan bölgeye yardım göndermeyin. Depremden etkilenen, yaralanan, hayatını kaybeden ve maddi hasarlı olarak dışarıda kalan ailelere direkt olarak aile başı verilecek nakit yardımı yarın sabah itibariyle kaymakamlıklarımız marifetiyle valiliklerimiz koordinasyonunda sağlanacaktır.