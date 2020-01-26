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Mor ve Ötesi'nden deprem için anlamlı hareket! Bebek bezleriyle konsere geldiler

Mor ve Ötesi grubu Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdiği konser öncesi sosyal medya hesabından Elazığ'da deprem nedeniyle mağdur olanlar için yardım çağrısında bulundu.

Mor ve Ötesi grubu dün akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdiği konser öncesi hayranlarından destek istedi. Sosyal medya hesapları üzerinden çağrıda bulunan grup, Elazığ'daki depremzedeler için kışlık giysi, battaniye ve çocuk bezi başta olmak üzere yardım malzemeleri getirdi.

Konsere elleri boş gelmeyen Mor ve Ötesi hayranları dayanışma masasını yardım malzemeleri ile doldurdu.

 Konserde grup solisti Harun Tekin, tüm depremzedelere geçmiş olsun dileyerek, "Hep beraber başardığımız bir şeyi sizinle paylaşmak istiyoruz. Siz o kadar yüce gönüllü insanlarsınız ki birkaç saat önce sosyal medyadan bir çağrıda bulunduk. Şimdi size bir fotoğraf göstermek istiyoruz. Elazığ'a göndereceklerimizin bir kısmı burada hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

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