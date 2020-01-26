Elazığ'da gerçekleşen depreme doğumhanede yakalandılar

Önceki akşam saat 20.55 sularında Elazığ'da meydana gelen deprem herkesi derinden üzdü.

Elazığ Sivrice merkezli depreme ise hastanede bir kadın doğum yaptığı hastanede yakalandı. Hastanenin doğumhane çalışanları ise o anlarda sakinliklerini koruyarak sarsıntının geçmesini beklediler.