Elazığ'da gerçekleşen depreme doğumhanede yakalandılar
ELAZIĞ 'da meydana gelen çok sayıda vatandaşımızın hayatına mal olan depremle ilgili yeni görüntüler geliyor. Cuma akşamı 20.55'de meydana gelen depreme doğumhanede yakalandılar.
Önceki akşam saat 20.55 sularında Elazığ'da meydana gelen deprem herkesi derinden üzdü.
Elazığ Sivrice merkezli depreme ise hastanede bir kadın doğum yaptığı hastanede yakalandı. Hastanenin doğumhane çalışanları ise o anlarda sakinliklerini koruyarak sarsıntının geçmesini beklediler.