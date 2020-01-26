Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ağır hasarlı bina sayısını açıkladı

ELAZIĞ 'da yaralar sarılıyor. Devlet bütün kurumlarıyla seferber oldu. Bakanlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çalışmaları yerinde takip ediyor ve gelişmeleri an an bildiriyor.

3 bakan kameraların karşısında geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valiliğinde Değerlendirme toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Kurum: 246 da hasarlı bina tespit ettik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı 349 da az hasarlı bina tespit ettik'' dedi. Kurum'un açıklamaları şöyle:

500 ekiple çalışma başlattık

500'ü aşkın ekiple sahada çalışmalarımızı başlattık. Elazığ ve Malatya'da hasar tespit çalışmalarını süratle yürütüyoruz.