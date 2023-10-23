İzlerken tüyleriniz diken diken olacak! Yapay zeka Yeşilçam'ın unutulmaz çınarlarıyla 29 Ekim videosu hazırladı!

Sosyal medya içerik üreticisi Gökhan Bütünler’in yapay zeka kullanarak yaptığı 29 Ekim videosu gündem oldu. Yeşilçam'ın vefat eden ünlü yıldızları Cüneyt Arkın, Zeki Müren, Cem Karaca, Özkan Uğur, Levent Kırca, Kemal Sunal, Barış Manço, Yıldız Kenter, Fatma Girik, Münir Özkul, Adile Naşit, Ferhan Şensoy, Tarık Akan, Sadri Alışık’ın ses ve görüntüsüyle Cumhuriyet anlatıldı.

Yapay zeka ile yapılan içerikler insanları şaşırtmaya devam ediyor. İçerik üreticisi Gökhan Bütünler’in yapay zeka kullanarak yaptığı 29 Ekim videosu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Videoda Türkiye’ye adını altın harflerle kazımış ve aramızdan ayrılmış olan sanatçıların görüntüleri ve seslerini bire bir taklit eden yapay zeka ile 29 Ekim mesajı verildi. Videoda sırasıyla Cüneyt Arkın, Zeki Müren, Cem Karaca, Özkan Uğur, Levent Kırca, Kemal Sunal, Barış Manço, Yıldız Kenter, Fatma Girik, Münir Özkul, Adile Naşit, Ferhan Şensoy, Tarık Akan, Sadri Alışık’a yer verildi.

Sürpriz sonlu video

Sanatçıların yapay zeka ile seslendirilmesinden sonra ise videonun sonunda yine yapay zeka ile yeniden sesi oluşturulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün videosu geliyor.

Gökhan Bütünler'den açıklama

Kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökhan Bütünler “ Cumhuriyeti bize armağan ettiği değerlerle, ülkemizin önemli değerlerini cumhuriyetle anmak istedim. Cumhuriyetle ilelebet yaşayacaklar! #CumhuriyetleYaşayacagız Yazdığım metni ses klonlama ile sanatçılarımızın ve M. K. Atatürk’ün kendi sesiyle seslendirdim. Şu günlerde, böyle bir mesajla hepsini tekrar bir araya getirmek bana çok iyi geldi. Umarım size de iyi gelir… 100. Yılımız Kutlu Olsun!” dedi.