İsrailliler canlı yayın yapan Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy'a saldırdı

İsrailli bir grup, İsrail’de canlı yayın yapan Mehmet Akif Ersoy’un ve kameramanın üzerine yürüdü, yayını engellemeye çalıştı. O anlar canlı yayında ekranlara böyle yansıdı.

Habertürk muhabiri Mehmet Akif Ersoy İsrail'de saldırıya uğradı. Bölgedeki son gelişmeleri canlı yayında sokaktan aktaran Ersoy'a İsrailli bir grup vatandaş saldırdı.

Yayına giren ve Ersoy'a "gidin defolun buradan" diye bağıran İsrailliler, kamerayı almaya çalıştı. Fanatiklerin müdahalesiyle yayın kesildi.

Ersoy, müdahaleye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Az önce Habertürk canlı yayınında ilk defa sokakta bu denli yüksek tonda sözlü ve fiziki müdahaleyle karşılaştık. İsrail aleyhine haber yaptığımızı söyleyerek kameramızı almaya çalıştılar. Yayını kapattıktan sonra da hakaretler ve saldırı devam etti." ifadelerine yer verdi.