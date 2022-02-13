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İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazı var mı? Bahadır Erdem açıkladı

İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazı var mı? Bahadır Erdem açıkladı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, partisinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasına itirazı olmadığını söyledi.

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Halk TV'de "Asıl Mesele" programına konuk olarak katılan Erdem, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı hakkında konuştu.
Erdem, programın sunucusu, gazeteci İnan Demirel'in "Partinizin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazı var mı?" sorusuna "Hiçbir suretle yok" yanıtını verdi.

Erdem, partisinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazı olmadığını dile getirirken, karar verme aşamasında Millet İttifakı'nda yer alacak diğer partilerle birlikte karar verileceğinin de altını çizdi. Erdem, şunları söyledi:

Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisi lideri olarak, kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak adayı olabilir, buna partimizin en ufak bir itirazı yoktur. Sadece bir ittifak adayı olarak cumhurbaşkanı adayı kim olacaksa belirleneceği için bunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun da dahil olduğu, o sırada Millet İttifakı'na kim dahil ise o partilerin genel başkanları ve kurulları birlikte karar verecek. Millet İttifakı dediğimizde biz şu an sadece CHP ve İyi Parti'den söz ediyoruz, 6 partinin bir araya geldiği bu masa çok kıymetli bir masa ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi kabul edip Türkiye'nin anayasal sisteminin nasıl olması gerektiği konusunda...

Türkiye nasıl yönetilecek bu masayla ilgili, bütün hukuk sistemi bu masayla ilgili... Ama bu masa şu an için bugün bir ittifak masası değil, ittifak masası ilan edildiğinde, ümit ederiz ki bu masa ittifak masası haline gelecek, beklentimiz ve ümidimiz...

Şu anda kimlerin aday olduğunu Sayın Erdoğan da dahil olmak üzere bilmiyoruz. Ama kimin aday olmadığını biliyoruz. Sayın Akşener, ben aday değilim ve ben başbakanlığa adayım dediği zaman kendi nefsini ve kendisini bütün alkışlarını, İyi Parti'nin neferlerinin de üzüldüğü, bunu dahi bir tarafa bırakarak Türkiye için bu makamdan vazgeçen birisi.

Şu masa dediğimiz şey de demokrasi masası...

Bizim İyi Parti olarak TC'nin inşallah 100. yılını hep birlikte seçimi kazanarak Millet İttifakı olarak demokrasi ile kutlayacağız.

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