Ahmet Hakan 6 muhalefet partisinin buluştuğu masayı yazdı 'bu kesin' deyip paylaştı

Ahmet Hakan 6 muhalefet partisinin bir araya geldiği toplantıyı değerlendirdiği yazısında Ahmet Davutoğlu için “Benim bir özgül ağırlığım var” edasıyla masaya oturmuştur. Bu kesin. Çok konuşup masadakileri bezdirmiştir. Bu da kesin." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine bir araya gelen 6 muhalefet partisi genel başkanının çalışma yemeğinin yankıları sürüyor.

Uzun süre oturma düzeni kriziyle anılan ve yuvarlak masa çözümüyle aşılan toplantıyı ilişkin Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan değerlendirdi.

Hakan, "Masadaki altılıya dair kısa kısa yorumlar" başlıklı yazısında ilginç tespitler sıraladı:

KILIÇDAROĞLU: Masanın çimentosu. Masanın tutkalı. Bütün istikbalini masadakilerin birlikteliğine bağlamış durumda... Bu nedenle üzerine titrediği tek bir konu olmuştur: Masayı dağıtmamak.

AKŞENER: Masanın tutkalı olma vazifesini Kılıçdaroğlu’na yüklemiş durumda. Bunun rahatlığı içinde. Üstelik masadaki ağırlığı da epey fazla. Bunun da rahatlığı içinde. Yani masadaki keyfi gıcır olmuştur.

KARAMOLLAOĞLU: Babacan ve Davutoğlu’nun masaya girmesiyle “biricik” olma pozisyonunu azıcık kaybetmiş olsa da masada sözüne itibar edilmiştir. Bozan, dağıtan, yan çizen olmamıştır.

BABACAN: Tek başına Erdoğan’ı deviremeyeceğini fark etmiş olması, onu masaya oturttu. “Ben Erdoğan’dan çok oy tırtıklarım” havası basarak masadaki etkinliğini arttırmaya çalışmıştır.

DAVUTOĞLU: “Benim bir özgül ağırlığım var” edasıyla masaya oturmuştur. Bu kesin. Çok konuşup masadakileri bezdirmiştir. Bu da kesin. Talepleriyle masadakilerin ontolojik yapılarını perişan etmiştir. Bu kesin değil.

UYSAL: Masadakilerin sayısının artması, onun etkinliğinin azalması anlamına geliyor ya... Bu nedenle masaya inceden gıcık olarak oturmuş olabilir mi? Sanmıyorum. Çünkü fedakâr ve cefakâr bir yapısı var.