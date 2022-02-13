Bakırköy’de silahlı çatışma: 4 yaralı 50'ye yakın mermi kovanı bulundu 7 otomobil delikdeşik oldu

Bakırköy'de gece saatlerinde 4 kişinin yaralandığı çatışmada kullanılan ve zarar gören 7 otomobil yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından kaldırıldı.

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Olay saat 01.00'da Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga yaşandı.

Kavga kısa süre içinde silahlı çatışmaya dönüştü.

Yaşanan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayın yaşandığı cadde polis ekipleri tarafından kapatıldı. Olay yeri ekipleri çatışmanın yaşandığı yerde bulunan bir otomobilin altında iki silah ve bir adet dolu şarjör buldu.

Olay yeri çalışması saatlerce sürdü

Polisin galeri ve çevresinde yaptığı olay yeri çalışması sabah 6'ya kadar sürdü. Yapılan çalışma sonucunda 50'ye yakın mermi kovanı, araba altına atılmış silah ve dolu şarjör delil olarak bulunmuştu. İnceleme sonunda galeride bulunan ve mermilerden nasibini alan 7 otomobil trafik şube müdürlüğüne bağlı çekici ile kaldırıldı. Galeride mermilerin hedefi araçlardaki hasarın çok olduğu görüldü.