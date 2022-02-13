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Rögar kapağı kırılınca 15 metre derinlikteki kanalizasyon kuyusuna düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rögar kapağı kırılınca 15 metre derinlikteki kanalizasyon kuyusuna düştü

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde rögar kapağının kırılması neticesinde 15 metre derinliğindeki kanalizasyon kuyusuna düşerek vücuduna demir saplanan kadın, ekipler tarafından kurtarıldı.

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Olay, Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen bir kadın, üzerine bastığı rögar kapağının kırılması neticesinde 15 metre derinliğindeki kanalizasyon kuyusuna düştü.

Kuyunun zemininde bulunan demir çubuk kadının vücuduna saplandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD jandarma arama kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine ulaşan ekipler, kuyuya düşen kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Kuyuya inen ekipler, kadının vücuduna saplanan demiri beton zeminden kesti. Kadın daha sonra kuyudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

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