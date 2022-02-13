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Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçında yüzüne darbe alan Serdar Dursun'un zygoma kemiğinde deplase kırık olduğunu açıkladı.Abone ol
Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 15. hafyasında oynanan GZT Giresunspor maçında yüzüne gelen darbeyle sakatlanan Serdar Dursun'un zygoma kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Serdar Dursun'un, yüzüne aldığı darbe sonrası yapılan görüntülemesinde zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık oluştuğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.