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Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçında yüzüne darbe alan Serdar Dursun'un zygoma kemiğinde deplase kırık olduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 15. hafyasında oynanan GZT Giresunspor maçında yüzüne gelen darbeyle sakatlanan Serdar Dursun'un zygoma kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Serdar Dursun'un, yüzüne aldığı darbe sonrası yapılan görüntülemesinde zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık oluştuğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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