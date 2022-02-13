BIST 2.051
DOLAR 13,50
EURO 15,33
ALTIN 808,16
HABER /  SPOR

NBA'deki Türk oyuncular Furkan ve Cedi karşılaştıkları maç öncesi dostluk pozu verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
NBA'deki Türk oyuncular Furkan ve Cedi karşılaştıkları maç öncesi dostluk pozu verdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Philadelphia 76ers'a 93-103 mağlup olduğu maçın öncesinde Türk oyuncular Cedi Osman ve Furkan Korkmaz bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Abone ol

Cavaliers'ın Türk forveti Cedi Osman'la ev sahibi 76ers'li Furkan Korkmaz karşılaştıkları maç öncesi bir araya gelerek AA foto muhabirine dostluk pozu verdi.

Wells Fargo Center'da oynanan maçı seyredenler arasında bulunan New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de Türk bayrağı açarak Osman ve Korkmaz'ı selamladı.

Özgür ile birlikte bazı Konsolosluk çalışanları ve Türk vatandaşları da Türk basketbolcular için tezahürat yaparak destek verdi.

Bir gün önce deplasmanda Indiana Pacers'ı 120-113 mağlup eden Cedili Cavaliers bir sonraki maçında salı günü Atlanta Hawks'a konuk olacakken, Furkan Korkmaz'ın takımı 76ers aynı gün deplasmanda Boston Celtics'in karşısına çıkacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Halk ekmek zam 2022 fiyat listesi kaç para oldu?
Halk ekmek zam 2022 fiyat listesi kaç para oldu?
İBB ücretsiz yem dağıtımına başladı
İBB ücretsiz yem dağıtımına başladı
Ahmet Hakan 6 muhalefet partisinin buluştuğu masayı yazdı 'bu kesin' deyip paylaştı
Ahmet Hakan 6 muhalefet partisinin buluştuğu masayı yazdı 'bu kesin' deyip paylaştı
Muğla Fethiye'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Muğla Fethiye'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Rögar kapağı kırılınca 15 metre derinlikteki kanalizasyon kuyusuna düştü
Rögar kapağı kırılınca 15 metre derinlikteki kanalizasyon kuyusuna düştü
KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Enes Ünal'ın golleri Getafe'ye yetmedi Madrid derbisini Atletico Madrid kazandı
Enes Ünal'ın golleri Getafe'ye yetmedi Madrid derbisini Atletico Madrid kazandı
Chelsea, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda şampiyon oldu
Chelsea, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda şampiyon oldu
Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
Serdar Dursun'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
Polis memuru önce araçtan indirdi ardından kurşun yağdırdı
Polis memuru önce araçtan indirdi ardından kurşun yağdırdı