Halk ekmek zam 2022 fiyat listesi kaç para oldu?

İBB bünyesinde olan halk ekmek fiyatlarına zam mı geldi, kaç para oldu araştırması vatandaşların gündeminde. Elektrik faturalarına yansıyan zammın ardından halk ekmeğe de zam geldi İBB güncel 2022 halk ekmek fiyatlarını duyurdu. 11 Ocak Cuma gününden itibaren 250 gramlık halk ekmek satış fiyatı 1,25 lira yerine son zamla 2 TL oldu.

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İBB bünyesinde bulunan halk ekmek fiyatları gündeme geldi. Vatandaşlar "Halk ekmeğe zam mı yapıldı? Halk ekmek fiyatları ne kadar oldu? Halk ekmek kaç TL oldu?" sorularının yanıtını merak ediyor. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından halk ekmeğine zam yapılacağı doğrulandı. İşte halk ekmek ile ilgili son gelişmeler ve güncel 2022 halk ekmek fiyat listesi...

Halk ekmek fiyatı ne oldu 2022:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1,25 TL'den satılan Halk Ekmek'in fiyatına zam yapıldığını duyurdu. Yüzde 60 zam gelen 250 gramlık ekmek, cuma gününden itibaren Halk Ekmek büfelerinden 2 liraya satılacak.Son dönemde artan elektrik faturaları ve akaryakıta gelen zamlardan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'nin ürettiği 250 gramlık ekmeğe zam geldi.

İBB, 11 Şubat Cuma günü itibariyle İstanbul Halk Ekmek A.Ş'nin ürettiği 250 gramlık Halk Ekmek'in 2 TL'den satılacağını duyurdu. İBB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL'den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.