BIST 11.060
DOLAR 42,07
EURO 48,47
ALTIN 5.402,98
HABER /  DÜNYA

İtalya ile Rusya arasında çöken kule gerilimi

İtalya ile Rusya arasında çöken kule gerilimi

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın, Ukrayna'ya yardım ettiği için İtalyan ekonomisinin de Roma'da bir kısmı çöken "Torre dei Conti" kulesi gibi çökeceğini ima etmesine tepki olarak Rusya'nın Roma Büyükelçisi Aleksey Paramonov'u Bakanlığa çağırdı.

Abone ol

İtalya'nın başkenti Roma'nın merkezinde bugün öğle saatlerinde iki çökme hadisesinin yaşandığı "Torre dei Conti" kulesi, ilişkileri zaman zaman gerilen İtalya ile Rusya arasında yeniden diplomatik tansiyonu artırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Rus Sözcü Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Roma'da bugün bir kısmı çöken kuleye ve İtalya'nın bugüne kadar Ukrayna'ya yaptığı yardımlara atıfta bulunarak "İtalyan hükümeti, vergi mükelleflerinin parasını çarçur ettiği sürece, İtalya çökmeye devam edecek, ekonomiden kulelere kadar." ifadesini kullandı.

Zaharova'nın bu sözleri, İtalya'da tepkilere yol açtı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya Dışişleri Bakanlığı, Zaharova'nın sözlerine tepki olarak Rusya'nın Roma Büyükelçisi Aleksey Paramonov'u Bakanlığa çağırdı.

Söz konusu haberde, İtalyan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının, Zaharova'nın sözlerini "sefil, kaba ve kaygı verici" olarak nitelendirdiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sırbistan liginde maç sırasında teknik direktör kalp krizi geçirip öldü
Sırbistan liginde maç sırasında teknik direktör kalp krizi geçirip öldü
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de
ABD'nin hedefindeki Venezula Devlet Başkanı Maduro'dan halka çağrı
ABD'nin hedefindeki Venezula Devlet Başkanı Maduro'dan halka çağrı
HDI Sigorta, İstanbul Maratonu’nda lösemili çocuklar için koştu
HDI Sigorta, İstanbul Maratonu’nda lösemili çocuklar için koştu
Netanyahu'dan İsrail ordusunu büyütme ve güçlendirme mesajı
Netanyahu'dan İsrail ordusunu büyütme ve güçlendirme mesajı
Konyaspor'un yeni hocası belli oldu
Konyaspor'un yeni hocası belli oldu
Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor
Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor
Hadi Özışık, kulis bilgisini paylaştı: Ali Babacan AK Parti'ye katılacak mı?
Hadi Özışık, kulis bilgisini paylaştı: Ali Babacan AK Parti'ye katılacak mı?
Zafer Şahin'den manidar paylaşım: “Yandaş olmak dışarıdan göründüğü kadar avantajlı değil”
Zafer Şahin'den manidar paylaşım: “Yandaş olmak dışarıdan göründüğü kadar avantajlı değil”
Sadece Kasım’da Değil, Her Ay Şahane Fiyatlar idefix’te!
Sadece Kasım’da Değil, Her Ay Şahane Fiyatlar idefix’te!
Nepal'de çığ düşmesi sonucu 7 dağcı hayatını kaybetti
Nepal'de çığ düşmesi sonucu 7 dağcı hayatını kaybetti
OYAK Çimento'dan 2025'in 3. çeyreğinde 3,4 milyar lira net kar
OYAK Çimento'dan 2025'in 3. çeyreğinde 3,4 milyar lira net kar