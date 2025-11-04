İtalya ile Rusya arasında çöken kule gerilimi

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın, Ukrayna'ya yardım ettiği için İtalyan ekonomisinin de Roma'da bir kısmı çöken "Torre dei Conti" kulesi gibi çökeceğini ima etmesine tepki olarak Rusya'nın Roma Büyükelçisi Aleksey Paramonov'u Bakanlığa çağırdı.

İtalya'nın başkenti Roma'nın merkezinde bugün öğle saatlerinde iki çökme hadisesinin yaşandığı "Torre dei Conti" kulesi, ilişkileri zaman zaman gerilen İtalya ile Rusya arasında yeniden diplomatik tansiyonu artırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Rus Sözcü Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Roma'da bugün bir kısmı çöken kuleye ve İtalya'nın bugüne kadar Ukrayna'ya yaptığı yardımlara atıfta bulunarak "İtalyan hükümeti, vergi mükelleflerinin parasını çarçur ettiği sürece, İtalya çökmeye devam edecek, ekonomiden kulelere kadar." ifadesini kullandı.

Zaharova'nın bu sözleri, İtalya'da tepkilere yol açtı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya Dışişleri Bakanlığı, Zaharova'nın sözlerine tepki olarak Rusya'nın Roma Büyükelçisi Aleksey Paramonov'u Bakanlığa çağırdı.

Söz konusu haberde, İtalyan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının, Zaharova'nın sözlerini "sefil, kaba ve kaygı verici" olarak nitelendirdiği belirtildi.