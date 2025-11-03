BIST 11.060
Nepal'de çığ düşmesi sonucu 7 dağcı hayatını kaybetti

Güney Asya’daki Nepal’in Yalung Ri Dağı’nda meydana gelen çığ felaketinde ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.

Nepal’in Yalung Ri Dağı’nda meydana gelen çığ nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Olayda 5 yabancı dağcı ile 2 Nepalli rehber yaşamını yitirdi.

4 BİN 900 METRE YÜKSEKTE ÇIĞ

Yaklaşık 4 bin 900 metre yükseklikteki ana kampta 5 kişi de yaralandı. Yabancı dağcıların uyrukları ve kimlikleri henüz belirlenemedi.

Yetkililer, helikopterle olay yerine ulaşmaya çalışan kurtarma ekiplerinin kötü hava şartları nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığını açıkladı.

Nepal’de son haftalarda hava koşullarının giderek kötüleştiği, kar fırtınalarının etkili olduğu bildirildi.

DENEYİMSİZ DAĞCILAR İÇİN RİSKLİ

Yaklaşık 5 bin 600 metre yüksekliğindeki Yalung Ri Dağı, genellikle yüksek dağ tırmanışında deneyimsiz dağcılar tarafından tercih ediliyor.

