Netanyahu'dan İsrail ordusunu büyütme ve güçlendirme mesajı

Gazze'de İsrail soykırımının başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunda intihar vakaları arttı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ordudaki asker sayısını artıracaklarını ve yedek birlikleri önemli ölçüde güçlendireceklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusu adına düzenlenen programda yaptığı konuşmada son iki yıldır bölgede birçok noktada yaptıkları saldırılarla 'sadece Orta Doğu haritasını değiştirmediklerini, kendilerinde de büyük bir dönüşüm başlattıklarını' savundu.

İsrail ordusundaki yedek askerlik sisteminin 'temel faktör olduğunu' ifade eden Netanyahu, 'daha büyük ve akıllı bir orduya ihtiyaçları olduğunu' ifade etti.

Netanyahu, ordunun sayısını ve kapasitesini artıracaklarına işaret ederek, "Düzenli ordumuzu genişleteceğiz ve yedek kuvvetlerimizi ciddi anlamda güçlendireceğiz" dedi.

İSRAİL ASKERLERİ ARASINDAKİ İNTİHAR VAKALARI ARTIYOR

Ağustos ayında İsrail Meclisi'nde Gazze'de İsrail soykırımının başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunda, özellikle yedek askerler arasında intihar vakalarında endişe verici bir artış yaşanması ele alınmıştı.

Konuya ilişkin verileri paylaşan İsrail ordusu bu olgunun azaltılması için destek hizmetlerinin genişletilmesini ve yeni girişimlerin başlatılmasını talep etmişti.

ASKERLİK KADINLAR İÇİN DE ZORUNLU

İsrail'de kadınlar için 2, erkekler için 3 yıl süreyle zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor.

Zorunlu askerliğini tamamlayan İsrailliler gönüllülük esasına göre uzmanlıklarına bağlı her yıl düzenli olarak ordu talimine çağırılıyor, ancak savaş pilotları ve diğer elit birliklerin yıl içinde daha sık eğitime ve operasyonlara katıldığı belirtiliyor.

Böylelikle zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan İsrailliler en az 40 yaşına kadar yedek asker olarak orduda silah altına alınabiliyor.

Kurmay kademesindeki askerler daha ileri yaşlara kadar yedek asker komutan olarak orduda görev alabiliyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ve bölgedeki diğer ülkelere düzenlediği saldırılar sırasında yedek askerler uzun görev süreleri nedeniyle sistemi eleştirmişti.