BIST 11.060
DOLAR 42,08
EURO 48,50
ALTIN 5.414,16
HABER /  MEDYA

Hadi Özışık, kulis bilgisini paylaştı: Ali Babacan AK Parti'ye katılacak mı?

Gazeteci Hadi Özışık, TV100’de yayınlanan Eşit Ağırlık programında, Selim Temurci, Ahmet Davutoğlu, Fatih Erbakan ve Ali Babacan’la ilgili dikkat çeken kulis bilgilerini paylaştı. Özışık, Temurci’nin AK Parti’ye dönüş iddialarını yalanladığını aktarırken, Davutoğlu ile Erbakan arasında 16 Kasım’daki kongreye kadar birleşme sürecinin ilerlediğini söyledi.

Abone ol

Gazeteci Hadi Özışık, TV100’de yayınlanan Eşit Ağırlık programında siyaset kulislerinde konuşulan “AK Parti transferleri” iddialarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özışık, ismi sık sık AK Parti’ye geçeceği iddialarıyla anılan Selim Temurci ile yayın öncesi görüştüğünü belirterek, Temurci’nin “Biz elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaya hazırdık ama AK Parti’den herhangi bir karşılık gelmedi” dediğini aktardı.

Davutoğlu ve Erbakan görüşmesi

Özışık, Ahmet Davutoğlu ile Fatih Erbakan arasında uzun süredir birleşme görüşmelerinin sürdüğünü öne sürdü. Bu sürecin, 16 Kasım’da yapılacak Yeniden Refah Partisi kongresine yetişmesi durumunda birleşmenin gerçekleşebileceğini belirten Özışık, “Her iki lider de önce birleşme, sonra genel başkanlık konusunu konuşalım anlayışında” ifadelerini kullandı. Davutoğlu’nun bu konuda daha önce de fedakârlık yaptığını hatırlattı.

Ali Babacan AK Parti'ye katılacak mı?

Ali Babacan hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özışık, DEVA Partisi’nin AK Parti’ye katılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Babacan’ın son dönemde CHP’ye yönelik sert açıklamalar yaptığını vurgulayan Özışık, “Ali Babacan AK Parti’ye doğru değil, CHP’den kopuyor. CHP’ye yakın medya Babacan’ı zorla AK Parti’ye itiyor” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Zafer Şahin'den manidar paylaşım: “Yandaş olmak dışarıdan göründüğü kadar avantajlı değil”
Zafer Şahin'den manidar paylaşım: “Yandaş olmak dışarıdan göründüğü kadar avantajlı değil”
Sadece Kasım’da Değil, Her Ay Şahane Fiyatlar idefix’te!
Sadece Kasım’da Değil, Her Ay Şahane Fiyatlar idefix’te!
Nepal'de çığ düşmesi sonucu 7 dağcı hayatını kaybetti
Nepal'de çığ düşmesi sonucu 7 dağcı hayatını kaybetti
OYAK Çimento'dan 2025'in 3. çeyreğinde 3,4 milyar lira net kar
OYAK Çimento'dan 2025'in 3. çeyreğinde 3,4 milyar lira net kar
Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti
Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti
Fethiye’de paraşüt kazası: Rus turist hayatını kaybetti
Fethiye’de paraşüt kazası: Rus turist hayatını kaybetti
ChatGPT'de yeni düzenleme! Artık o soruların cevabını veremeyecek
ChatGPT'de yeni düzenleme! Artık o soruların cevabını veremeyecek
Fenerbahçe'de kaleci Ederson'a, Brezilya Milli Takımı'ndan davet
Fenerbahçe'de kaleci Ederson'a, Brezilya Milli Takımı'ndan davet
DMM’den Nevşehir’deki huzurevi iddialarına yalanlama
DMM’den Nevşehir’deki huzurevi iddialarına yalanlama
Sinan Burhan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan kulisi
Sinan Burhan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan kulisi
Galatasaray’a kötü haber: Yunus Akgün Ajax maçında yok
Galatasaray’a kötü haber: Yunus Akgün Ajax maçında yok
Osimhen 'Ondan çok şey öğrendim' diyerek idolünü açıkladı
Osimhen 'Ondan çok şey öğrendim' diyerek idolünü açıkladı