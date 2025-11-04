BIST 11.060
Konyaspor'un yeni hocası belli oldu

Konyaspor'un yeni hocası belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüp, takımın başına Çağdaş Atan'ı getirmek için prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Teknik Direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yeşil-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü belli oldu.

Konyaspor, Çağdaş Atan ile prensip anlaşması sağlandığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sayın Atan’ın Salı günü akşam saatlerinde Konya’da olması beklenmektedir. Prensip anlaşmasının nihayete ermesi ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından, Çarşamba günü takımımızla ilk antrenmanına çıkması planlanmaktadır. Sürecin resmiyete kavuşmasının ardından detaylı açıklama yapılacaktır. Saygılarımızla."

Konyaspor'un yeni hocası belli oldu - Resim: 0

