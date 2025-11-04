BIST 11.060
DOLAR 42,07
EURO 48,47
ALTIN 5.402,98
HABER /  EKONOMİ

HDI Sigorta, İstanbul Maratonu’nda lösemili çocuklar için koştu

HDI Sigorta, İstanbul Maratonu’nda lösemili çocuklar için koştu

HDI Sigorta, dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda, lösemili çocukların eğitimine bağış için koştu.

Abone ol

HDI Sigorta, 2 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Spor tarafından gerçekleştirilen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda lösemili çocukların eğitimi için koştu.

100 HDI Sigorta çalışanı ile üst yönetimden oluşan HDI Sigorta Koşu Ekibi maratona, “Koşar Adım LÖSEV” programı kapsamında, “Kurumsal Koşu” kategorisinde katıldı. Organizasyonda toplanan bağışlar, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğiyle lösemili çocukların eğitimine katkı sağlamak üzere kullanılacak.

İstanbul Maratonu’na katılan HDI Sigorta, LÖSEV iş birliğiyle yürütülen bağış kampanyası ile lösemili çocukların eğitimine destek olmayı ve konuyla ilgili farkındalık yaratmayı hedefledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu'dan İsrail ordusunu büyütme ve güçlendirme mesajı
Netanyahu'dan İsrail ordusunu büyütme ve güçlendirme mesajı
Konyaspor'un yeni hocası belli oldu
Konyaspor'un yeni hocası belli oldu
Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor
Balıkesir beşik gibi sallanmaya devam ediyor
Hadi Özışık, kulis bilgisini paylaştı: Ali Babacan AK Parti'ye katılacak mı?
Hadi Özışık, kulis bilgisini paylaştı: Ali Babacan AK Parti'ye katılacak mı?
Zafer Şahin'den manidar paylaşım: “Yandaş olmak dışarıdan göründüğü kadar avantajlı değil”
Zafer Şahin'den manidar paylaşım: “Yandaş olmak dışarıdan göründüğü kadar avantajlı değil”
Sadece Kasım’da Değil, Her Ay Şahane Fiyatlar idefix’te!
Sadece Kasım’da Değil, Her Ay Şahane Fiyatlar idefix’te!
Nepal'de çığ düşmesi sonucu 7 dağcı hayatını kaybetti
Nepal'de çığ düşmesi sonucu 7 dağcı hayatını kaybetti
OYAK Çimento'dan 2025'in 3. çeyreğinde 3,4 milyar lira net kar
OYAK Çimento'dan 2025'in 3. çeyreğinde 3,4 milyar lira net kar
Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti
Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti
Fethiye’de paraşüt kazası: Rus turist hayatını kaybetti
Fethiye’de paraşüt kazası: Rus turist hayatını kaybetti
ChatGPT'de yeni düzenleme! Artık o soruların cevabını veremeyecek
ChatGPT'de yeni düzenleme! Artık o soruların cevabını veremeyecek
Fenerbahçe'de kaleci Ederson'a, Brezilya Milli Takımı'ndan davet
Fenerbahçe'de kaleci Ederson'a, Brezilya Milli Takımı'ndan davet