HDI Sigorta, İstanbul Maratonu’nda lösemili çocuklar için koştu

HDI Sigorta, dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nda, lösemili çocukların eğitimine bağış için koştu.
HDI Sigorta, 2 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Spor tarafından gerçekleştirilen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda lösemili çocukların eğitimi için koştu.
100 HDI Sigorta çalışanı ile üst yönetimden oluşan HDI Sigorta Koşu Ekibi maratona, “Koşar Adım LÖSEV” programı kapsamında, “Kurumsal Koşu” kategorisinde katıldı. Organizasyonda toplanan bağışlar, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliğiyle lösemili çocukların eğitimine katkı sağlamak üzere kullanılacak.
İstanbul Maratonu’na katılan HDI Sigorta, LÖSEV iş birliğiyle yürütülen bağış kampanyası ile lösemili çocukların eğitimine destek olmayı ve konuyla ilgili farkındalık yaratmayı hedefledi.