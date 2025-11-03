OYAK Çimento'dan 2025'in 3. çeyreğinde 3,4 milyar lira net kar

OYAK Çimento, 2025'in 3. çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 23 artışla 3,4 milyar lira net kar elde etti.

Abone ol

YAK Çimento 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirketin 2025 üçüncü çeyrekte satış gelirleri, sınırlı fiyat artışlarının etkisine rağmen hacimlerdeki büyümenin etkisiyle çeyreksel bazda %16 artarak 15,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Güçlü satış hacimlerine rağmen, fiyat artışlarının enflasyonun altında seyretmesi ve güçlü baz etkisi, satış gelirlerinin yatay seyretmesine neden oldu.

Çimento ve hazır beton hacmi üçüncü çeyrekte bir önceki döneme göre çift haneli büyürken (sırasıyla %10 ve %14); Türkiye’nin yedi bölgesinde faaliyet gösteren OYAK Çimento’nun beton hacmi, 60 adet beton tesisinin sektördeki güçlü konumuna paralel olarak iki çeyrek art arda %30’un üzerinde arttı. Bu dönemdeki FAVÖK rakamı çeyreklik bazda %57 artış gösterirken FAVÖK marjı da bir önceki çeyreğe göre 8 puan artışla %30,6 seviyesine yükseldi. Şirket, fiyat artışlarının enflasyonun altında kalmasıyla 2025 yılının ilk dokuz ayında 10,9 milyar TL seviyesinde FAVÖK elde ederken, FAVÖK marjı %26,8 seviyesinde gerçekleşti. OYAK Çimento finansal dayanıklılığını ve operasyonel gücünü koruyarak Çimento sektöründe olumlu olarak ayrıştı.