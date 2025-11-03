Zafer Şahin'den manidar paylaşım: “Yandaş olmak dışarıdan göründüğü kadar avantajlı değil”

Gazeteci Zafer Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı bir olayı ve sektöre dair sitemini dile getirdi. Şahin, sosyal medyada hakaret ettiği iddiasıyla hakkında şikâyette bulunulduğunu belirterek, “İsmi resmi evrakta kodlanmış bir şahıs şikayetçi olmuş ama benim adım ve adresim açık. Savcılık 9 bin lira ödememi istiyor” ifadelerini kullandı.

Yaşadığı duruma tepki gösteren Şahin, “Peki kim bu şikayetçi olan? Neden şikayetçi olmuş? Ne demişim? Hiçbirinin cevabı yok. Hani yandaşız ya, çok ayrıcalıklı bir hayatımız var ya… Siyaset, bürokrasi, yargı hepsi bize kıyak üstüne kıyak çekiyor ya. Durum bu” sözleriyle ironi yaptı.

Şahin paylaşımında, geçmişte “hakkında casusluk suçlaması olan ve yurt dışına kaçan firari bir FETÖ’cünün şikayetiyle bile ifade verdiğini” hatırlatarak, kendisine yöneltilen “yandaş” eleştirilerine de gönderme yaptı.

Gazeteci, “Bu yandaşlık öyle dışarıdan göründüğü kadar avantajlı bir durum değil. Sokaktaki insan seni her şeyi yapacak güçte görüyor ama bilmiyor ki senin kendine bile hayrın yok. Sürekli dışlanıyorsun, yok sayılıyorsun, hep bedel ödüyorsun ama görmezden geliniyorsun” sözleriyle serzenişte bulundu.

Şahin paylaşımını, “Söylenecek çok şey var da neyse. Allah’a havale ediyorum sadece” diyerek tamamladı.