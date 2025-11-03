Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Karagümrük'ü konuk etti.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Rizespor 1-0 kazandı.
Ev sahibi ekibin golünü 82'de Atilla Mocsi kaydetti.
Bu sonucun ardından Rizespor puanını 13'e yükseltti. Karagümrük ise 4 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Karagümrük ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.