İstanbul'daki deprem sırasında arkadaşları kaçtı o oturmaya devam etti

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'da hissedilen depremin Marmara Denizi'nde saat 16.37'de, 4,7 büyüklüğünde 16.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Deprem anı Avcılar’da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinde kaydedilen görüntülerde bir vatandaşların arkadaşlarının panikle dışarı kaçmasına rağmen oturmaya devam ettiği görüldü.