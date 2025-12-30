İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor

Özel günlerde ve bayramlarda tarihi kalabalığıyla ün salan, İstanbul'un alışveriş noktalarından biri olan Eminönü, yılbaşı öncesinde ihtiyaç ve hediyeliklerini tamamlamak isteyenlerin adresi oldu.

Mısır Çarşısı, Kapalıçarşı, Tahtakale ve Mahmutpaşa'daki kuruyemişçi, peynirci, kestaneci, kahveci ve şekerlemecilerde yoğunluk yaşanırken, yeni yıla İstanbul'da girecek turistlerin de alışveriş yaptıkları görüldü.

Alışveriş için Eminönü'nü tercih eden vatandaşlardan İbrahim Canpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı misafirlerine evinde hazırlayacağı sofra için alışveriş yaptığını belirterek, "Yerli peynirlerden Kars gravyeri, Edirne kaşarı, isli Çerkes peyniri, Antakya kırma ve Bodrum kırma yeşil zeytin aldım. Arkadaşlarımla evde kutlayacağız, ev için hazırlıklar yaptık. Yeni yıldan dileğim daha huzurlu bir Türkiye, daha iyi ekonomik koşullar, hepimiz için daha müreffeh bir ülke." ifadelerini kullandı.

Yeni yılı kutlamak için Avusturya'dan arkadaşlarıyla İstanbul'a geldiğini belirten Mert Mısır, "İstanbul çok güzel bir yer. Yeni yılı burada kutlayacağız. Taksim'e gittik baktık, çok güzel süslenmiş. Yılbaşı gecesi bir mekanda oturacağız. Sohbet edeceğiz. Helva, peynir, çerez aldık. Bizim orada olmayanları buradan temin ettik, annemin istekleri var. Kapalıçarşı'ya gideceğiz. Yeni yıldan dileğim sağlık, mutluluk, huzur, para." diye konuştu.

Alışveriş için eşiyle Eminönü'ne gelen Mina Rana Kepur, çam ağacı, süs, tatlı ve çikolata aldıklarını kaydederek, "Yeni yılda evde olacağız. Yeni yıldan dileğim sağlık, sadece sağlık, en önemlisi o." ifadelerini kullandı.