Eskihisar Feribot İskelesi'nde elektrikli araç sahiplerine iyi haber

Türk deniz taşımacılığı markalarından Negmar Narlı Feribot AŞ, Eskihisar Feribot İskelesi'nde, aynı anda iki elektrikli aracın şarj edilebildiği elektrikli araç şarj istasyonunu hizmete aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tam-sarj.com firmasına ait şarj istasyon ekim ayı itibarıyla aktif olarak kullanılmaya başlanacak.

Liman sahası içerisinde konumlandırılan istasyon, feribot seferlerini kullanan yolcuların hizmetine yönelik olarak planlandı. Kapalı ve kontrollü bir alan olan liman sahasında, feribot tahliye ve araç kabul süreçleri operasyonel akış çerçevesinde yürütülecek. Bu kapsamda, şarj hizmeti yolculuk süreciyle entegre şekilde sunulacak.

Uygulamanın, elektrikli araç kullanımının yaygınlaştığı Marmara Bölgesi’nde yolcuların yolculuk planlamasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Feribot iskele alanı içerisinde yer alan elektrikli araç şarj istasyonu, Türkiye'de feribot iskele sahalarında hayata geçirilen ilk uygulamalardan biri oldu.

Benzer bir elektrikli araç şarj istasyonu uygulamasının Tavşanlı Liman sahasında da en kısa sürede hayata geçirilmesi planlanıyor. Çalışmalar, teknik ve operasyonel değerlendirme süreciyle eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Negmar Narlı Feribot Genel Müdürü Aynur Rona, elektrikli araç kullanımındaki artışı yakından takip ettiklerini belirterek, "Yolcularımızın değişen ulaşım alışkanlıklarına doğrudan yanıt veren çözümleri, hizmet noktalarımızda hayata geçirmeyi önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Liman sahasında sunulan hizmetlerin güvenlik ve operasyonel gereklilikler doğrultusunda planlandığını vurgulayan Rona, "Bu yaklaşım hem hizmet kalitesini hem de operasyonel güvenliği destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rona, taşımacılık hizmetlerinin yalnızca ulaşımı değil, yolculuk deneyimini de kapsadığını belirterek, "Hizmetlerimizi, çağın gereklilikleri doğrultusunda sürekli geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.