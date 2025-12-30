BIST 11.180
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı

Galatasaray ile Trabzonspor arasında 5 Ocak 2026 tarihinde Gaziantep'te oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinin biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Gaziantep Stadı'nda, saat 20.30'da başlayacak müsabakanın biletleri Passo Mobil Uygulama'dan veya www.passo.com.tr adresinden satın alınabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Galatasaray - Batı Alt Orta Bloklar: 2500 lira

Trabzonspor - Doğu Alt Orta Bloklar - 2500 lira

Galatasaray - Batı Alt Köşe Bloklar - 2000 lira

Trabzonspor - Doğu Alt Köşe Bloklar - 2000 lira

Trabzonspor -Doğu Üst Orta Bloklar - 1750 lira

Galatasaray - Batı Üst Köşe Bloklar - 1500 lira

Trabzonspor - Doğu Üst Köşe Bloklar - 1500 lira

Galatasaray - Kuzey Alt - 1000 lira

Trabzonspor - Güney Alt - 1000 lira

Galatasaray - Kuzey Üst - 1000 lira

Trabzonspor - Güney Üst - 1000 lira

