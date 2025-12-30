Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı
Galatasaray ile Trabzonspor arasında 5 Ocak 2026 tarihinde Gaziantep'te oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinin biletleri satışa sunuldu.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Gaziantep Stadı'nda, saat 20.30'da başlayacak müsabakanın biletleri Passo Mobil Uygulama'dan veya www.passo.com.tr adresinden satın alınabilecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Galatasaray - Batı Alt Orta Bloklar: 2500 lira
Trabzonspor - Doğu Alt Orta Bloklar - 2500 lira
Galatasaray - Batı Alt Köşe Bloklar - 2000 lira
Trabzonspor - Doğu Alt Köşe Bloklar - 2000 lira
Trabzonspor -Doğu Üst Orta Bloklar - 1750 lira
Galatasaray - Batı Üst Köşe Bloklar - 1500 lira
Trabzonspor - Doğu Üst Köşe Bloklar - 1500 lira
Galatasaray - Kuzey Alt - 1000 lira
Trabzonspor - Güney Alt - 1000 lira
Galatasaray - Kuzey Üst - 1000 lira
Trabzonspor - Güney Üst - 1000 lira