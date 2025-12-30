BIST 11.180
SAĞLIK

Ünlü markaya büyük darbe! O ürünü raflardan kaldırılıyor

Ticaret Bakanlığı, güvenlik kriterlerini karşılamayan ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son incelemelerde Best arkasına ait bir temizlik ürününün kullanım açısından risk taşıdığı belirlendi. Söz konusu ürünün görme bozukluğu, yanık ve çeşitli yaralanmalara yol açabileceği gerekçesiyle piyasadan çekilmesine karar verilirken, satışta bulunan ürünlerin de toplatılacağı açıklandı.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında güvenlik standartlarını karşılamayan ürünleri kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayımlanan son duyuruda, insan sağlığı için risk taşıdığı belirlenen bir ürün daha listeye dahil edildi.

SATIŞI YASAKLANDI, PİYASADAN GERİ ÇEKİLİYOR

Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, Best markasına ait bir temizlik ürününün kullanımının güvenli olmadığı tespit edildi. Bakanlık, görme bozukluğu, yanık ve yaralanmalara neden olabileceği ifade edilen söz konusu ürünün piyasaya sunulmasını durdurma kararı alırken, halihazırda satışta bulunan ürünlerin de toplatılmasına hükmetti.

