İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar uyarısı valilik yağış beklenen ilçeleri paylaştı

İstanbul Valiliği, kentte gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar görülebileceğini belirterek, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Yapılan duyuruya göre Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile’de karla karışık yağmur ile kar yağışı bekleniyor.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre İstanbul'da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden lodos, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı yönlere dönerek karayel şeklinde, saatte 40-60 kilometre/saat hızında eseceğinin tahmin edildiğini aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hava sıcaklıklarının bu gece saatlerinden sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle ani ve hızlı bir şekilde düşerek 14 dereceden 3 dereceye, yüksek kesimlerde ise 0 dereceye kadar gerilemesi beklenmektedir. Bu çerçevede, yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde (Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

