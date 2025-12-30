Elif Kumal olayında son durum! O isim gözaltına alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın erkek arkadaşı, gözaltına alındı.

Abone ol

Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta erkek arkadaşı E.G. ile kamp yapan ve bir süre tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan Kumal, ekiplerce aranıyor.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Kumal'ın kullandığı aracın Erdek veya Bandırma yönündeki kontrol noktalarından geçiş yapmadığını belirledi. Dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi bilen off-road ekipleri de destek veriyor.

Kumal'ın aracına ait...

Ormanlık alan ve gölet çevresini tarayan ekipler, Kumal'ın aracına ait olduğu değerlendirilen bir karter koruma parçası buldu.

Gece saatlerinde insansız hava aracı ile de bölgede arama çalışması yapan ekipler, Belkıs, Yukarıyapıcı, Ballıpınar, Kirazlı Manastırı bölgesindeki ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Olay kapsamında jandarma ekipleri ise Kumal'ın erkek arkadaşı E.G'yi gözaltına aldı. E.G'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.