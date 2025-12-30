BIST 11.136
DOLAR 42,94
EURO 50,60
ALTIN 6.056,98
HABER /  GÜNCEL

Elif Kumal olayında son durum! O isim gözaltına alındı

Elif Kumal olayında son durum! O isim gözaltına alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın erkek arkadaşı, gözaltına alındı.

Abone ol

Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta erkek arkadaşı E.G. ile kamp yapan ve bir süre tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan Kumal, ekiplerce aranıyor.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Kumal'ın kullandığı aracın Erdek veya Bandırma yönündeki kontrol noktalarından geçiş yapmadığını belirledi. Dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi bilen off-road ekipleri de destek veriyor.

Kumal'ın aracına ait...

Ormanlık alan ve gölet çevresini tarayan ekipler, Kumal'ın aracına ait olduğu değerlendirilen bir karter koruma parçası buldu.

Gece saatlerinde insansız hava aracı ile de bölgede arama çalışması yapan ekipler, Belkıs, Yukarıyapıcı, Ballıpınar, Kirazlı Manastırı bölgesindeki ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Olay kapsamında jandarma ekipleri ise Kumal'ın erkek arkadaşı E.G'yi gözaltına aldı. E.G'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
İzmir'de yılbaşı gecesi 13 bin 385 kolluk personeli sahada olacak
İzmir'de yılbaşı gecesi 13 bin 385 kolluk personeli sahada olacak
Vodafone'dan "5G'ye Son 100 Gün" kampanyası
Vodafone'dan "5G'ye Son 100 Gün" kampanyası
İran'da ekonomik kriz esnaf sokağa indi Tahran'daki protestolar 3. gününde
İran'da ekonomik kriz esnaf sokağa indi Tahran'daki protestolar 3. gününde
Ünlü yönetmen Seren Yüce evinde silahlı saldırıya uğradı!
Ünlü yönetmen Seren Yüce evinde silahlı saldırıya uğradı!
Azerbaycan'da sıvı elektronik sigaralara yasak getirildi...
Azerbaycan'da sıvı elektronik sigaralara yasak getirildi...
Daltonlar davasında 3 avukat hakkında gözaltı kararı
Daltonlar davasında 3 avukat hakkında gözaltı kararı
Üsküdar'da silahlı çatışmada bir kişi ağır yaralandı
Üsküdar'da silahlı çatışmada bir kişi ağır yaralandı
CHP İstanbul İl Kongresi için yeni karar!
CHP İstanbul İl Kongresi için yeni karar!
Taner Çağlı'nın ifadesindeki 4'lü cinsel ilişki teklifi! Mehmet Akif Ersoy ile teknede...
Taner Çağlı'nın ifadesindeki 4'lü cinsel ilişki teklifi! Mehmet Akif Ersoy ile teknede...
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile yollar artık ayrılıyor
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile yollar artık ayrılıyor
Modern teknoloji hastalıklara davetiye çıkarıyor
Modern teknoloji hastalıklara davetiye çıkarıyor