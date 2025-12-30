BIST 11.136
Vodafone'dan "5G'ye Son 100 Gün" kampanyası

Vodafone, Türkiye'nin 5G'ye hazır hale gelmesi hedefiyle "5G'ye Son 100 Gün" kampanyasını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, Türkiye'de 5G tanıtımı için geri sayım sürecini başlattı. Vodafone Yanımda uygulamasını ziyaret eden toplam 4 milyon müşteriyi kampanyayla karşılayan şirket, kampanya kapsamında her 1000'inci müşteri olmak üzere toplam 100 kişiye, Türkiye'de ilk kez Vodafone tarafından satışa sunulan Xiaomi Redmi 15 5G model akıllı telefon hediye etti.

Şirket, kampanyanın ikinci gününde Vodafone FLEX kapsamında faturaya ek 12 ay taksit imkanıyla sunulan 5G uyumlu cihazlarda yüzde 10 indirim uyguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone'un 5 kıtada edindiği 5G tecrübesi doğrultusunda Türkiye'de 5G hizmetine hazır olduklarını belirtti.

Şahin, 5G tanıtımına 100 gün kala hayata geçirdikleri "5G'ye Son 100 Gün" kampanyasıyla bu heyecanı müşterilerle birlikte yaşamak istediklerini vurguladı.

Vodafone Yanımda uygulamasına 5G lansmanına 100 gün kala gelen 4 milyon müşteriyi kampanyayla karşıladıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Kampanya kapsamında her 1000'inci müşterimiz olmak üzere toplamda 100 müşterimize Türkiye'de ilk kez ve sadece Vodafone'da satışa sunulan Xiaomi Redmi 15 5G akıllı telefon hediye ettik. Kampanyanın ikinci gününde ise Vodafone FLEX ile faturaya ek 12 aylık ödeme avantajı ile sunulan 5G uyumlu cihazlarda yüzde 10 indirim avantajı sağladık. Küresel 5G deneyimimizi Türkiye'ye taşırken, müşterilerimizi de bugünden 5G'ye hazırlamaya devam ediyoruz."

