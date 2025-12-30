Alman vatandaşı Hans Joachim Prinz, Muğla'da Müslüman oldu

Alman vatandaşı Hans Joachim Prinz, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen merasimle Müslüman olarak "Hakan" ismini aldı.

Abone ol

Yaptığı araştırmaların ardından Müslüman olmaya karar veren 66 yaşındaki Prinz, İlçe Müftülüğüne başvurdu.

Burada düzenlenen ihtida merasiminde İlçe Müftüsü Selman Ünal Çolak, Prinz'e İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Prinz, "Hakan" ismini aldı.

Prinz'e ihtida belgesi veren Çolak, "İlçe Müftülüğü olarak kendisine her konuda destek olmaya, dinimizin güzelliklerini öğrenmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. İslam, tüm insanlığa gönderilmiş bir rahmet dinidir. Yeni kardeşimize hoş geldin diyor, yolunun açık, imanının daim olmasını niyaz ediyoruz." diye konuştu.

Hakan Prinz ise İslam'ı ve getirdiği huzuru, adaleti ve hakikati çok sevdiğini söyledi.

Prinz, hayatını İslam inancıyla yaşamak, son yolculuğuna Müslüman olarak uğurlanmak ve İslami usullere göre defnedilmek istediğini kaydetti.

Törene, Prinz'in eşi ile müftülük personeli de katıldı.