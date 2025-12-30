BIST 11.180
DOLAR 42,94
EURO 50,56
ALTIN 6.054,27
HABER /  GÜNCEL

Alman vatandaşı Hans Joachim Prinz, Muğla'da Müslüman oldu

Alman vatandaşı Hans Joachim Prinz, Muğla'da Müslüman oldu

Alman vatandaşı Hans Joachim Prinz, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen merasimle Müslüman olarak "Hakan" ismini aldı.

Abone ol

Yaptığı araştırmaların ardından Müslüman olmaya karar veren 66 yaşındaki Prinz, İlçe Müftülüğüne başvurdu.

Burada düzenlenen ihtida merasiminde İlçe Müftüsü Selman Ünal Çolak, Prinz'e İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Prinz, "Hakan" ismini aldı.

Prinz'e ihtida belgesi veren Çolak, "İlçe Müftülüğü olarak kendisine her konuda destek olmaya, dinimizin güzelliklerini öğrenmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. İslam, tüm insanlığa gönderilmiş bir rahmet dinidir. Yeni kardeşimize hoş geldin diyor, yolunun açık, imanının daim olmasını niyaz ediyoruz." diye konuştu.

Hakan Prinz ise İslam'ı ve getirdiği huzuru, adaleti ve hakikati çok sevdiğini söyledi.

Prinz, hayatını İslam inancıyla yaşamak, son yolculuğuna Müslüman olarak uğurlanmak ve İslami usullere göre defnedilmek istediğini kaydetti.

Törene, Prinz'in eşi ile müftülük personeli de katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gıda denetimlerinde ceza yağdı! Bakan Yumaklı açıkladı
Gıda denetimlerinde ceza yağdı! Bakan Yumaklı açıkladı
İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarında biri çocuk 2 kişi yaralandı
İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarında biri çocuk 2 kişi yaralandı
Eskihisar Feribot İskelesi'nde elektrikli araç sahiplerine iyi haber
Eskihisar Feribot İskelesi'nde elektrikli araç sahiplerine iyi haber
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 17 isim ifade verecek
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 17 isim ifade verecek
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı
Ünlü markaya büyük darbe! O ürünü raflardan kaldırılıyor
Ünlü markaya büyük darbe! O ürünü raflardan kaldırılıyor
Fenerbahçe Milan'a golcü için teklif yaptı bonservis bedeli de
Fenerbahçe Milan'a golcü için teklif yaptı bonservis bedeli de
Küçükçekmece açıklarında iki tanker birbirine temas etti
Küçükçekmece açıklarında iki tanker birbirine temas etti
4 gün kesintisiz sürecek! Yerlikaya yılbaşı tedbirlerini açıkladı
4 gün kesintisiz sürecek! Yerlikaya yılbaşı tedbirlerini açıkladı
Van'da kar ulaşımı durdurdu! 389 yerleşim yeri kapandı
Van'da kar ulaşımı durdurdu! 389 yerleşim yeri kapandı
Elif Kumal olayında son durum! O isim gözaltına alındı
Elif Kumal olayında son durum! O isim gözaltına alındı
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı