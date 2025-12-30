Gülben Ergen’e başörtüsü üzerinden linç! Hadi Özışık: Vicdansızlıkla karşı karşıyayız!

Gazeteci Hadi Özışık, Adıyaman’da deprem bölgesinde çekilen görüntüler üzerinden Gülben Ergen’e yönelik başörtüsü temelli linç kampanyasına sert tepki gösterdi. “Bu eleştiri değil, karakter suikastıdır” dedi.

Abone ol

Gazeteci Hadi Özışık, sanatçı Gülben Ergen’in Adıyaman’da depremzedelerle halay çektiği görüntüler üzerinden başlatılan linç kampanyasına sert sözlerle tepki gösterdi. Özışık, sosyal medyada bir saniyelik görüntü üzerinden yapılan yorumların eleştiri sınırını aştığını belirterek, yaşananları “açık bir karakter suikastı” olarak nitelendirdi.

Adıyaman’da depremzedelerle bir araya gelen ve bölgede yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarıyla bilinen sanatçı Gülben Ergen, sosyal medyada paylaşılan kısa bir video üzerinden hedef alındı. Görüntülerde, halay sırasında başörtülü bir kadının elini tutmadığı iddiasıyla Ergen’e yönelik sert eleştiriler ve linç çağrıları yapıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci Hadi Özışık, söz konusu linç kampanyasının gerçekle bağdaşmadığını vurguladı. Özışık, anlık bir görüntü üzerinden niyet okunduğunu belirterek, “Ortada sahne yok, mizansen yok, kamera için kurulmuş bir gösteri yok. İnsanlar acının içinde halay çekiyor, Gülben Ergen de o coşkuya eşlik ediyor” ifadelerini kullandı.

Özışık, olayın ardından paylaşılan fotoğrafların gerçeği açıkça ortaya koyduğunu belirterek, Gülben Ergen’in söz konusu başörtülü kadınla ve ailesiyle yakın temas içinde olduğunun görüldüğünü söyledi. Buna rağmen linç kültürünün devreye sokulduğunu ifade eden Özışık, “Bir kareyi dondurup, bilinçli şekilde çarpıtarak infaz yapılıyor” dedi.

Eleştirilerin özellikle “başörtüsü” üzerinden yapılmasına da dikkat çeken Özışık, bu yaklaşımın ahlaki bir tutumla bağdaşmadığını vurguladı. “Başörtüsü üzerinden ahlak dersi kesenlerin asıl yüzleşmesi gereken şey kendi niyetleridir” diyen Özışık, yaşananların eleştiri değil, açık bir iftira ve karakter suikastı olduğunu söyledi.

“En acı tarafı ise bu linci karşı mahalle değil, bizim mahalle yapıyor” ifadelerini kullanan Özışık, iyi niyetin sistematik biçimde cezalandırıldığı bir iklim oluştuğunu belirtti. Sosyal medya üzerinden kurulan “mahkemelerde” hükmün çoktan verildiğini söyleyen Özışık, gerçeğin ortaya çıkmasına rağmen özür dilemeyenlere de tepki gösterdi.

Hadi Özışık sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Gülben Ergen haklıdır ve vicdansızlıkla karşı karşıyadır. Deprem bölgesinde insanların sevincini bile kirletecek kadar gözü dönmüş bir linç kültürüyle karşı karşıyayız.”