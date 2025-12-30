BIST 11.230
DOLAR 42,94
EURO 50,54
ALTIN 6.057,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Toprağa gömülü halde bulunmuştu! 10 yaşındaki çocuğun babasından şok açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Toprağa gömülü halde bulunmuştu! 10 yaşındaki çocuğun babasından şok açıklama

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaybolduktan iki gün sonra vücudunun bir bölümü toprağa gömülü halde bulunan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir El Cedduğ, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Baba Cedduğ "Oğlum kaybolduğunda dayısı da bizimle arama yapıyordu, çok sakindi. Neden böyle bir şey yaptı, anlamıyorum." dedi.

Abone ol

7 Aralık'ta vücudunun bir kısmı toprak altında ve darp sonucu başından yaralı halde bulunan Cedduğ'un Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı. Baba Muhammed Cedduğ, gazetecilere, oğlunun sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Çok zor zamanlar geçirdiklerini anlatan Cedduğ, yaşadıkları süreçte herkesin desteğini gördüklerini dile getirdi.

"Oğlum kaybolduğunda dayısı da bizimle arama yapıyordu"

Kayınbiraderinin niye böyle bir şey yaptığını anlayamadığını belirten Cedduğ, şöyle konuştu:

"Oğlum hastaneden Allah'a şükür şifayla taburcu oldu. Herkes bizim için elinden geleni yaptı. Allah Türkiye Cumhuriyeti'nden razı olsun, ne yapsam hakkını ödeyemem. Türkiye adaletli bir devlet, oğluma bunu yaşatanlara cezasını vereceğine inanıyorum. Oğlum kaybolduğunda dayısı da bizimle arama yapıyordu, çok sakindi. Neden böyle bir şey yaptı, anlamıyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlıktan yola çıkacak araç sürücülerine uyarı
Bakanlıktan yola çıkacak araç sürücülerine uyarı
İran'dan Kanada kararı! Terör örgütü ilan ettiler
İran'dan Kanada kararı! Terör örgütü ilan ettiler
DEAŞ ile mücadele yetersiz iddialarına ilişkin DMM'den açıklama
DEAŞ ile mücadele yetersiz iddialarına ilişkin DMM'den açıklama
Alfa Romeo 33 Stradale modeli müzeye dönüyor bakan dönüp bir daha bakıyor
Alfa Romeo 33 Stradale modeli müzeye dönüyor bakan dönüp bir daha bakıyor
Eşinin kaybını atlatamamıştı! Selma Konak'a bir acı daha
Eşinin kaybını atlatamamıştı! Selma Konak'a bir acı daha
Sanatçı Ferdi Tayfur vefatının birinci yılında anılacak
Sanatçı Ferdi Tayfur vefatının birinci yılında anılacak
Okan Buruk'tan cezaevindeki futbolcusu Metehan Baltacı'ya anlamlı ziyaret!
Okan Buruk'tan cezaevindeki futbolcusu Metehan Baltacı'ya anlamlı ziyaret!
İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor
İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor
İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar uyarısı valilik yağış beklenen ilçeleri paylaştı
İstanbul'da karla karışık yağmur ve kar uyarısı valilik yağış beklenen ilçeleri paylaştı
Gülben Ergen’e başörtüsü üzerinden linç! Hadi Özışık: Vicdansızlıkla karşı karşıyayız!
Gülben Ergen’e başörtüsü üzerinden linç! Hadi Özışık: Vicdansızlıkla karşı karşıyayız!
Dini nikahlı eşini tülbentle boğarak öldürdü savunmasında bakın ne dedi
Dini nikahlı eşini tülbentle boğarak öldürdü savunmasında bakın ne dedi
Ferrari'nin ünlü pilotu Lewis Hamilton iflas etti!
Ferrari'nin ünlü pilotu Lewis Hamilton iflas etti!