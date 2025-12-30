BIST 11.194
İran'dan Kanada kararı! Terör örgütü ilan ettiler

İran, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kanada'da terör örgütü listesinde yer alması nedeniyle dikkat çeken bir karar aldı. İran Dışişleri Bakanlığı, Kanada Deniz Kuvvetleri'nin terör örgütü ilan edildiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Kanada Deniz Kuvvetleri'ni (Royal Canadian Navy) "terör örgütü" olarak ilan ettiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kanada'nın 19 Haziran 2024'te Devrim Muhafızları Ordusu'nu (DMO) terör örgütü listesine almasına karşılık, İran'ın, Kanada Deniz Kuvvetleri'ni terör örgütü ilan ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Kanada hükümeti, uluslararası hukuka aykırı olarak ülkenin resmi silahlı kuvvetlerinin temel unsurlarından biri olarak tanınan Devrim Muhafızları Ordusu'nu terörist bir yapı şeklinde nitelendirdiğinden dolayı, karşılıklı önlem ilkesi uyarınca, Kanada Deniz Kuvvetleri terör örgütü ilan edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ABD, 2019'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almış, İran da buna karşılık ABD ordusunu "terör örgütleri" listesine aldığını duyurmuştu.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, 19 Haziran 2024'te İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütleri" listesine aldıklarını açıklamıştı.

