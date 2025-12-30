BIST 11.194
Okan Buruk'tan cezaevindeki futbolcusu Metehan Baltacı'ya anlamlı ziyaret!

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'ya, teknik direktör Okan Buruk'tan sürpriz bir ziyaret geldi. Buruk'un cezaevine giderek oyuncusuyla birebir görüşmesi, spor dünyasında geniş yankı uyandırıdı.

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcusu Metehan Baltacı'yı cezaevinde ziyaret etti.

KOĞUŞU DEĞİŞTİRİLDİ

HT Spor'un haberine göre Metehan Baltacı'nın sigara içilmeyen bir koğuşa alındığı aktarıldı. Aynı haberde, Baltacı'nın maçları takip edebilmek adına yayıncı kuruluş bağlatılmasını talep ettiği belirtildi.

5 KİLOYA YAKIN KAYIP İDDİASI

Profesyonel sporcu beslenme düzeninden uzak kalan Metehan Baltacı'nın bu süreçte yaklaşık 5 kiloya yakın kilo kaybı yaşadığı bilgisine yer verildi.

