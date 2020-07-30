BIST 1.127
DOLAR 6,98
EURO 8,23
ALTIN 437,09
HABER /  GÜNCEL
ADV Kurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
ADV Kurban Rahmettir

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı

İhlas Haber Ajansı
ADV Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı mesajını fiziken olmasa da kalben sarılacağımızı vurgulayarak Twitter hesabından paylaştı. Vali Yerlikaya, kontrollü hayatın ilk bayramında kurban ibadetinin salgın tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğini hatırlattı.

Abone ol

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mesajında, bayramın sağlık ve güven içerisinde geçirilmesi için gerekli önlemlerin alındığını belirterek, bayramlaşma sırasında temizlik, mesafe ve maske önlemlerine riayet edilmesini istedi.

Vali Yerlikaya mesajında, “Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nı buruk yaşamıştık. Büyüklerimizle, küçüklerimizle, tüm sevdiklerimizle zorunlu olarak kaldığımız evlerimizden bayramlaşmıştık. Hiç alışık değildik, zor oldu ama yine bayramı, bayram olarak yaşadık. Tüm dünyayı sarsan bir salgınla mücadele ederek, kontrollü hayata, çok zahmetler çekerek ulaştık. Kurban Bayramımızı; kontrollü hayatımızın ilk bayramı hem de son bayramı olarak idrak edeceğiz inşallah. Bu bayram da; kalplerimiz kucaklaşacak, gözlerimiz kavuşacak, gönüllerimiz bir olacak Bayramlaşacağız. Gönülden gönüle, gözden göze yol var, yollar var. Fiziken sarılamayacağız, kalben sarılacağız birbirimize. Temizlik, maske, mesafe Bunlardan taviz vermeyeceğiz” dedi.

"Ezanları, bir bayram müjdesi gibi bütün dünyada yankılandı"

 “Bu bayram şükürler olsun camilerimize kavuştuk. Ayasofya Camii, bayram öncesi açıldı. Ezanları, bir bayram müjdesi gibi bütün dünyada yankılandı. 86 yıl, namazdan, duadan, bayramdan uzak kalmıştı. Namaza, duaya, bayrama kavuştu. Ayasofya Camii’nin açılışı, büyük bir sabrın eseridir. Daha güzel bayramlar da şüphesiz, birlikte göstereceğimiz sabrın eseri olacak inşallah” 

"Kurban ibadetinizi, salgın tedbirleri gereğince eda etmenizi istirham ediyoruz"

Maske ve sosyal mesafe konusuna dikkat çeken Vali Yerlikaya, “Bayramı, ruhuna, geleneklerimize ve medeniyetimize yaraşır şekilde idrak etmek için biz gerekli tedbirleri aldık. Valiliğimize bağlı kurumlarımız, bayram süresince denetimlerini sürdürecek, görev başında olacak. Sizlerden de kurban ibadetinizi, salgın tedbirleri gereğince temizlik, maske ve mesafe kuralına uyarak eda etmenizi istirham ediyoruz. Kurban Bayramı şehrimize, ülkemize, İslam alemi ve tüm dünyaya; sağlık, huzur ve esenlik getirsin inşallah. Başta Muhterem şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, bütün hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyorum” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bodrum'a bayram tatili akını! Sahiller doldu araç girişi devam ediyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'de koronavirüs şoku! Covid-19' a yakalanan vekil sayısı 4 oldu
İş adamının eşinden şoke eden suçlama: Oğlun gelecek seni öldürecek
Trump bombayı patlattı! Korona nedeniyle ABD Başkanlık seçimleri ertelensin
Bakan Soylu bayram mesajı yayınladı! Dikkat çeken Ayasofya vurgusu
Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten açıklama
MHP lideri Bahçeli'den çok sert sözler: En hafif tabirle soysuzluktur
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de iki yerde yangın çıktı! Biri PETKİM rafinerisinin hemen yanında
Bayram namazı Afyon'da kaçta kılınacak? Afyon bayram namazı saati
İzmir bayram namazı saati Diyanet kaçta kılınacak?
Giresun'da İkra Nur Tirsi soruşturmasında 20 kişinin DNA örneği alındı
Bayram namazı Bursa'da kaçta kılınacak? Bursa bayram namazı saati
Kocaeli bayram namazı saati kaç Diyanet namaz saatleri 2020
Yorumlar