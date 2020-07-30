Giresun'da İkra Nur Tirsi soruşturmasında 20 kişinin DNA örneği alındı

GİRESUN'da kaybolup cansız bulunan İkra Nur Tirsi olayında yeni gelişmeler var. Küçük kızın ölümünde, aralarında aile bireylerinin de olduğu 20 kişinin DNA örneği alındı. Öte yandan küçük kızın organlarından alınan parçalar çoklu organ incelemesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Abone ol

İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede 27 Haziran'da 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan, Nazlı - Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında kaybolmuş, köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin arama çalışmasında, evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde küçük kızın cansız bedeni bulunmuştu.

Adli tıp raporu hazırlanıyor: Çoklu organ incelemesi ortaya çıkaracak

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan çok yönlü soruşturma ise sürdürülüyor. İlk tespitlere göre travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur’un iç organlarından alınan parçalara, çoklu organ incelemesi yapılacak. Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından parçalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

20 kişinin DNA örneği alındı

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere görevlendirilen özel ekip ise çalışmalarına devam ediyor. Soruşturmada kızın dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyor. Bu kapsamda köyde aralarında aile bireylerinin de yer aldığı 20 kişinin DNA örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilen DNA örnekleri inceleniyor. Özel ekibin olay bölgesindeki araştırmaları da sürüyor.