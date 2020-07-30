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AK Parti'de koronavirüs şoku! Covid-19' a yakalanan vekil sayısı 4 oldu

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AK Parti'de koronavirüse yakalanan milletvekili sayısı gitgide artıyor. Önceki gün Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal'ın koronaya yakalandığının ortaya çıkmasının ardından bugün de AK Parti Manisa vekili İsmail Bilen'in Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

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AK Parti milletvekilleri arasında koronavirüse yakalananların sayısı dörde  çıktı. Önceki gün  AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Dün de AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve  Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal'ın  koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Son olarak AK Parti Manisa vekili İsmail Bilen'in Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

"Maalesef doğru"

Ankara’da tedavi altına alınan İsmail Bilen Sözcü'ye  yaptığı açıklamada “Maalesef corona virüs salgınına yakalandığım doğru. Durumum şu anda çok iyi. Karantinadayım, Ankara'da hastanedeyim. İyi seyrediyor, herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil. Yaklaşık 3-4 gündür, yani Pazartesi’den bu yana şikayetleri hissediyordum. Daha da iyiye gidecek” dedi.

İsmail Bilen de Ayasofya'nın açılışına katıldı

Manisa milletvekili İsmail Bilen de AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi gibi Ayasofya'nın açılışan katılan isimlerdendi.

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