İzmir'de iki yerde yangın çıktı! Biri PETKİM rafinerisinin hemen yanında

İZMİR'de saat 16:0 sularında iki ayrı yangın çıktı. Balçova ilçesinde ormanlık alandaki yangının hemen ardından, Aliağa'daki PETKİM Rafinerisinin yakınındaki otluk alanda yangın başladı. İki yangına da müdahale sürüyor.

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İzmir'in iki ayrı bölgesinde yangın çıktı. İlk yangın haberi Balçova'dan geldi. Balçova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Balçova Teleferik üstündeki ormanlık bölgede, saat 16.00 sıralarında orman yangın çıktı. Yangın bölgesine 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında söndürme çalışması sürüyor.

Petkim'in yakınında da yangın çıktı

Aliağa ilçesindeki Petkim'e yakın otluk alanda, bugün saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.